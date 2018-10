Charlene de Monaco surprise par un célèbre ami à New York

Deux semaines après sa participation remarquée à la Fashion Week de Paris, Charlene de Monaco était récemment de passage à New York. La maman des jumeaux Jacques et Gabriella, 4 ans, a assisté à la nouvelle édition du Princess Grace Awards Gala. Une soirée qui perpétue l'engagement assumé de son vivant par la regrettée Grace Kelly à soutenir les talents émergents dans le monde des arts et qui récompense les artistes de danse, de théâtre et de cinéma.

Stylée et chic dans un pantalon noir à bretelles, l'épouse de 40 ans du prince Albert de Monaco a été surprise par un ami qu'elle n'a pas souvent l'occasion de voir. La Page Six du New York Post rapporte en effet que Gerard Butler a surpris Charlene de Monaco en débarquant au Cipriani, à Broadway, où avait lieu la soirée. À New York pour la promotion de son film Hunter Killer, le Britannique de 48 ans est entré en catimini par une porte dérobée avec sa petite amie Morgan Brown. Charlene de Monaco "a sauté de son fauteuil quand elle l'a vu", a rapporté une source témoin de la scène. Gerard Butler est un très bon ami de l'ancienne championne de natation. Il avait assisté à son mariage en 2011.

Lors du Princess Grace Awards Gala, Charlene de Monaco a également pu compter sur la présence de sa nièce Pauline Ducruet. L'acteur Tim Daly (Private Practice, Madam Secretary), le chorégraphe Kyle Abraham et le comédien de théâtre Sam Gold ont tous été mis à l'honneur, recevant des trophées lors de cet événement animé par la chanteuse Katharine McPhee.