Charlène (Mariés au premier regard) : Agacée et déçue, elle supprime tout !

Le 5 janvier dernier, c'est à la surprise générale que nous avons appris la rupture entre Charlène et Florian, couple phare de l'émission Mariés au premier regard saison 2 (M6). Depuis, il y a eu beaucoup de rumeurs à propos de leur histoire d'amour et quoi que dise ou fasse Charlène, tout est interprété et associé à cette rupture. Lassée, elle a poussé un gros coup de gueule et a pris une décision radicale.

Lundi 12 mars, son ex Florian a été vu dans le premier épisode des Anges 10 (NRJ12). Une émission que le jeune homme a intégrée après sa rupture avec Charlène. Mais voilà, pour beaucoup d'internautes, il y a un lien de cause à effet entre ce tournage et la séparation du couple, rumeur niée par le principal intéressé. Cela n'a pas empêché certains de faire des raccourcis.

Mardi 13 mars, la jolie brune avait posté sur Instagram une belle photo d'elle légendée : "Briller à travers le regard de ses proches est bien plus jouis­sif que de briller pour n'importe qui et c'est ça qui vous rend belle... Lais­sez les contou­rings, les régimes farfe­lus, les chirur­gies à outrance et l'ivresse du shop­ping à toutes celles et ceux qui ne pour­ront jamais cacher leur laideur d'âme." Il n'en a pas fallu plus pour que ce message soit analysé comme une réaction de sa part à la participation aux Anges de Florian.

Très agacée par cette extrapolation, la candidate excédée a dévoilé un autre post sur lequel elle a fait part de sa déception et a annoncé qu'elle allait clôturer son compte. "Puisque l'on choisit pour moi l'interprétation de mes posts et que le virtuel n'est pas un élément indispensable dans ma vi, le compte va être clôturé", a-t-elle écrit toujours sur Instagram après avoir supprimé tout ces contenus.