Charles Consigny se confie sur son homosexualité : "Au début, c'était dur..."

En l'espace de quelques mois, le jeune avocat Charles Consigny, ouvertement homosexuel, est devenu une figure du PAF grâce à sa participation au talk show On n'est pas couché (France 2) de Laurent Ruquier. Interrogé par nos confrères du magazine Têtu sur son coming out, le polémiste de 29 ans plutôt classé à droite qui officie – non sans heurts – au côté de Christine Angot est revenu sur cette période cruciale de sa vie.

S'il a d'entrée de jeu assuré que son coming out n'avait posé "aucun problème" à ses parents, il a toutefois fait une révélation : "J'ai compris que j'étais gay vers 14 ans. Pas avant. Au début, c'était dur. On se sent différent. On a l'impression d'être maudit. On se dit 'Pourquoi moi ?' On mesure la montagne qu'il va falloir gravir. J'avais envie que cela change, mais rien n'a changé. À 17 ans, je l'ai dit à mes potes puis, à 18 ans, à mes parents." Et Charles Consigny d'ajouter sur leur réaction : "Mon père a eu une réaction plutôt lyrique. Il m'a dit : 'C'est merveilleux, mon fils chéri, quel bonheur !' Ma mère a été plus directe. Elle m'a dit que j'avais, moi aussi, le droit d'être heureux. Ce que j'ai interprété comme : 'Tu vas peut-être devoir te battre plus que les autres à cause de ta différence, et n'oublie pas que toi aussi tu as droit au bonheur."

Conscient de sa chance, le polémiste de Laurent Ruquier se met à la place de ceux qui ont moins de chance que lui. "Ça doit être horrible pour ceux qui reçoivent une réaction hostile de la part de leur famille. On ne doit pas pouvoir s'empêcher de penser : 'Mais comme ma famille est bête !' C'est ça la plus grande souffrance, c'est de se dire : 'Mes parents sont stupides ! S'ils réagissent hostilement à ça'", a-t-il analysé.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Têtu, actuellement en kiosque.