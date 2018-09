Charles Consigny (ONPC) : "Séducteur" et "moqueur", sa facette cachée

Le Jour J est arrivé. Après quelques mois d'absence causée par la saison estivale, On n'est pas couché fait son grand retour sur France 2 ce samedi 1er septembre à 23h25. Laurent Ruquier reprendra les rênes de son émission entouré de Christine Angot et de Charles Consigny, le nouveau chroniqueur qui remplace Yann Moix. Le futur avocat y fera sa toute première apparition. Un événement qui vaut le détour !

S'il a collaboré avec Le Point et a officié chez Les Grandes Gueules sur RMC, Charles Consigny était encore inconnu du grand public. Voilà un statut qui va rapidement changer. Pour marquer son arrivée dans ONPC, nos confrères de Libération lui ont consacré un portrait dans leur édition du 1er et 2 septembre. Sa vie privée et sa personnalité aux multiples facettes y sont notamment abordées. On y apprend ainsi que Charles Consigny n'est "pas vraiment en couple", lui qui est ouvertement homosexuel. Marqué par la mort accidentelle de sa petite soeur Lara, le jeune homme de 29 ans s'est forgé un fort caractère. "Il est conservateur comme un enfant qui ne voudrait pas que son monde change", a affirmé l'éditrice Karina Hocine chez JC Lattès avant d'ajouter : "C'est quelqu'un de très attachant."

A tout juste 29 ans, il se moque des trentenaires

De son côté, Charles Consigny n'a pas hésité à se moquer des trentenaires qu'il juge trop "sérieux" : "Pour être un adulte digne de ce nom, il faut rester un enfant. Peu de choses me dépriment autant que les jeunes trentenaires avec gamins. Leurs vacances, leurs apparts, la logistique, la manière dont ils gèrent leur carrière, tout ça est nimbé d'un tel sérieux, je suis triste pour eux. Il faut vivre avec une certaine légèreté."

C'est pour cela que Charles Consigny avoue être attiré par "des personnalités flamboyantes" et "des personnes plus âgées, souvent homosexuelles". "Les vieux que j'aime sont restés jeunes. Je ne réseaute pas avec les gens que je n'aime pas, mes vraies amitiés sont désintéressées", a-t-il confié. Dans son carnet d'adresse, on peut d'ailleurs retrouver le peintre Richard Texier (63 ans) ou encore l'avocat François Gibault. Mais, c'est son ami, l'avocat Francis Szpiner, qui a eu le dernier mot : "Il est séducteur, certes, mais il est travailleur, a des valeurs, sait que la vie a été plutôt généreuse avec lui."

Un portait à retrouver dans son intégralité sur le site et le journal Libération.