Laurent Ruquier taquin : Il tâcle son futur chroniqueur, Charles Consigny

Alors que Yann Moix ne rempilera pas pour une quatrième saison dans l'émission de France 2 On n'est pas couché, l'animateur Laurent Ruquier a trouvé son remplaçant. Il s'agit de Charles Consigny, un écrivain de 28 ans dont on peut retrouver les textes sur le site du Point ou encore écouter ses opinions dans Les Grandes Gueules sur RMC. Connu pour sa forte personnalité et son franc-parler, Charles Consigny promet déjà de faire couler beaucoup d'encre la saison prochaine.

Interrogé par le magazine Télé 7 jours, Laurent Ruquier a accepté de dévoiler les raisons qui l'ont poussé à embaucher le jeune homme. "Il était au maquillage depuis déjà un moment ! Et je dis cela sans méchanceté." commence-t-il a expliquer blagueur avant de poursuivre : "Charles adore la télé, il postulait depuis longtemps... Je ne partage pas ses idées - on ne peut pas le qualifier comme étant de gauche, c'est certain ! -, mais je sais qui il est. C'est important d'avoir, à ses côtés, quelqu'un que l'on connaît."

Charles Consigny pourra commencer à faire ses preuves dès la rentrée prochaine. Il rejoint ainsi la longue liste des chroniqueurs d'On n'est pas couché qui a accueilli Eric Zemmour, Eric Naulleau, Michel Polac, Natacha Polony, Audrey Pulvar, Aymeric Caron, Léa Salamé, Yann Moix, Vanessa Burggraf et depuis l'année dernière, Christine Angot.