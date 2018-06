On n'est pas couché : Laurent Ruquier a tranché, le remplaçant de Yann Moix est...

C'est fait. Selon nos confrères du Point, Laurent Ruquier et la productrice Catherine Barma ont choisi qui serait le remplaçant de Yann Moix dans On n'est pas couché sur France 2 à la rentrée prochaine.

Si les noms de Claire Chazal ou encore de Raphaël Enthoven avaient beaucoup tourné ces dernières semaines, c'est finalement le jeune Charles Consigny qui a raflé la mise. L'écrivain et chroniqueur de 28 ans dont on peut retrouver les écrits sur le site du Point et dont on on peut écouter les opinions dans Les Grandes Gueules sur RMC avait déjà collaboré avec Laurent Ruquier à l'époque de L'Émission pour tous (France 2) où il a sévi avant la déprogrammation du show en 2014.

Selon Le Point, la nomination de Charles Consigny a d'ores et déjà été validée par Takis Candilis, le directeur général délégué à l'antenne et aux programmes de France Télévisions.

Charles Consigny rejoint donc la grande famille des polémistes d'On n'est pas couché qui a accueilli Éric Zemmour, Michel Polac, Éric Naulleau, Natacha Polony, Audrey Pulvar, Aymeric Caron, Léa Salamé, Yann Moix, Vanessa Burggraf et Christine Angot. L'ex-star du Journal de 20h de TF1 Claire Chazal a elle aussi joué les polémistes le temps d'une émission – lors d'un empêchement de Christine Angot – durant la saison 2017-2018.

Aux dernières nouvelles, Yann Moix devrait atterrir à la rentrée prochaine sur C8 au côté de Thierry Ardisson.