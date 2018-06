Yann Moix quitte ONPC : Il en dit plus sur son remplaçant...

Après trois saisons de bons et loyaux services auprès de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché (France 2), Yann Moix tire sa révérence. À la rentrée, il n'officiera plus comme chroniqueur au côté de Christine Angot. Alors que les spéculations vont bon train à propos de son remplaçant, l'écrivain de 50 ans a livré quelques indices...

Ce jeudi 7 juin 20178, interrogé sur le sujet par Jean-Jacques Bourdin à l'antenne de RMC/BFMTV, Yann Moix a révélé qu'il connaissait d'ores et déjà l'identité de son successeur dans ONPC. "Mais je n'ai pas le droit de le dire. Si je vous le disais, je me ferais matraquer à mon tour", poursuit-il. Toutefois, l'ancien acolyte de Léa Salamé, puis de Vanessa Burggraf s'est laissé aller à quelques confidences. "Ce sera un écrivain, un intellectuel, ce ne sera pas un journaliste", confie-t-il.

Des propos qui rejoignent ceux déjà tenus par Laurent Ruquier auprès de Télé 2 Semaines. "Un homme, une femme... Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas un ou une journaliste", avait déclaré l'animateur de France 2. Ainsi, le remplaçant ou la remplaçante de Yann Moix sera "quelqu'un qui affirme ses opinions, plus qu'un journaliste à qui l'on demande une certaine neutralité". Dans la foulée, dans les colonnes de Paris Match, le polémiste indiquait de son côté avoir "soufflé un nom à Ruquier". "Il l'avait aussi en tête. Au final, c'est lui décide et qui l'annoncera", avait-il ajouté. Affaire à suivre...