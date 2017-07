On n'est pas couché : La controversée Christine Angot succède à Vanessa Burggraf

Après seulement une saison passée au côté de Yann Moix dans On n'est pas couché, Vanessa Bruggraf a annoncé son départ de l'émission de France 2 pour France 24. Tandis que certains noms circulaient quant à de potentiels remplaçants, nos confrères du Monde ont annoncé ce mercredi 12 juillet 2017 que la romancière Christine Angot succéderait dès la rentrée à la polémiste.

A 58 ans, celle qui est présentée comme la nouvelle recrue de Laurent Ruquier est l'auteure d'une vingtaine de romans, à l'instar de "L'inceste" ou encore "Un amour impossible". Outre ses ouvrages, Christine Angot est une femme engagée. Lors de la campagne présidentielle, la romancière s'était emportée face à François Fillon sur le plateau de L'émission politique (France 2) au sujet des différentes affaires qui gravitaient autour du candidat.

Plus encore, Christine Angot connaît bien l'émission. En effet, elle y a été invitée à plusieurs reprises. Ainsi, en mars 2014, elle s'était montrée plutôt agacée face aux critiques de Natacha Polony, qui formait à l'époque un duo avec Aymeric Caron.

Si pour l'heure, l'arrivée de Christine Angot comme chroniqueuse dans On n'est pas couché n'a pas été officiellement confirmée, le départ de Vanessa Burggraf est quant à lui bel et bien acté. Dans les colonnes du Parisien, la journaliste de 45 ans avait expliqué son choix : "C'est ma décision, je ne suis pas poussée dehors (...) Il y a trois semaines, la direction de France 24 m'a proposé de prendre la direction éditoriale de la chaîne française. Laurent Ruquier m'a dit de prendre huit jours pour y réfléchir et m'a laissée jusqu'au bout la liberté de rester ou de partir." Et de conclure : "Mais c'est une belle proposition que je ne pouvais pas refuser car l'actualité internationale est particulièrement intense en ce moment."