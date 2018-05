ONPC : Laurent Ruquier livre quelques indices sur le remplaçant de Yann Moix

A la rentrée prochaine, Yann Moix (50 ans) ne sera plus au côté de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché (France 2) après trois années de bons et loyaux services. Interrogé par nos confrères de Télé 2 semaines, celui qui anime aussi avec succès Les Enfants de la télé et Les Grosses têtes sur RTL a accepté de livrer quelques indices sur le profil du chroniqueur qui lui succédera !

"Un homme, une femme... Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas un ou une journaliste", a-t-il commencé, fidèle à ses nouveaux critères après le départ de Vanessa Burggraf. Et l'animateur de 55 ans de poursuivre : "Je veux quelqu'un qui affirme ses opinions, plus qu'un journaliste à qui l'on demande une certaine neutralité. C'est ce qui fait que ce programme plaît ou déplaît. On n'est pas couché est une émission d'opinion." En ce qui concerne la décision de se séparer de Yann Moix, Laurent Ruquier a également commenté avec franchise : "C'est la règle des trois saisons. Je n'avais pas envie de revenir dessus. Yann a d'autres projets, notamment cinématographiques. De toute façon, il ne serait pas resté."

Egalement interrogé sur le cas Christine Angot qui divise beaucoup le public de l'émission, il faut savoir que Laurent Ruquier n'a pas du tout l'intention de remplacer la romancière de 59 ans qui a créé quelques polémiques tout au long de la saison. "Dans mon esprit, elle reste. Dans le sien, aussi. Je suis satisfait et ravi de ce qu'elle fait dans l'émission. Et elle a l'air de s'amuser", a-t-il expliqué.

Une interview à retrouver en intégralité dans Télé 2 semaines, actuellement en kiosque.