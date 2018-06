Yann Moix (ONPC) : Sa révélation très coquine face à l'une des ses idoles

Ce samedi 30 juin 2018, Yann Moix vivait sa dernière émission de On n'est pas couché (France 2). A cette occasion, le polémiste de 50 ans a eu un droit de regard sur la programmation. Aussi a-t-il fait venir des personnalités dont il admire le travail, comme Jean-Claude Van Damme ou l'historienne Juliette Morillot. Nicole Calfan l'a également honoré de sa présence à l'occasion de la promotion de sa pièce de théâtre Louise. Une joie pour le collègue de Christine Angot, qui l'admire depuis son adolescence.

Il a d'ailleurs fait une confidence inattendue sur le plateau de ONPC, si l'on en croit nos confrères de TV Mag, qui ont assisté à sa dernière émission. "J'en ai disséminé du liquide séminal pour vous dans ma chambre", a-t-il déclaré. Une confidence crue qui on l'imagine a surpris et amusé les personnes présentes à ses côtés, sur le plateau. Yann Moix pourra donc se targuer d'avoir marqué les esprits pour sa dernière.

Toujours selon TV Mag, cinq magnétos de souvenirs ont été proposés afin de lui faire honneur. Et, en fin d'émission, l'animateur Laurent Ruquier l'aurait remercié, avant d'ajouter : "On vous retrouvera sans doute à la télévision." En effet, Yann Moix rejoindra l'équipe des Terriens du samedi (C8) la rentrée prochaine et collaborera ainsi avec l'animateur Thierry Ardisson. Il sera remplacé dans ONPC par Charles Consigny.