Charles (Le Meilleur Pâtissier) : Son gros sacrifice pour le tournage

Mercredi 12 décembre 2018, M6 donnait le coup d'envoi de la saison 7 du Meilleur Pâtissier. Une édition à laquelle participe Charles. Et pour assister au tournage, le candidat de 22 ans a fait un gros sacrifice comme il l'a confié à nos confrères de Ouest France.

Charles a en effet abandonné ses études de médecine au printemps dernier pour participer à l'émission animée par Julia Vignali. Et, quand il a annoncé sa décision à son chef de stage aux urgences, ce dernier lui a répondu : "Arrête tes conneries." Mais le jeune homme originaire de L'Aigle (Orne) était déterminé : "J'avais peur d'une vie complètement phagocytée par la médecine, peur aussi d'inhiber le côté créatif de ma personnalité."

Charles s'est alors inscrit au casting du Meilleur Pâtissier avec sa compagne Ava, son premier soutien : "C'est elle qui m'a initié à la pâtisserie quand on avait 18 ans. Avant, je ne savais même pas casser un oeuf..." Si sa copine n'a pas été prise, lui a eu la chance de participer au concours tourné fin avril, en région parisienne. Et il ne le regrette aucunement : "C'était une superbe aventure sans esprit de compétition, tout le monde s'entendait bien." Il précise toutefois que les journées de tournage étaient intenses : "Surtout quand on était nombreux, chaque dégustation durait quatre heures, à raison de vingt minutes par candidat. On tournait parfois de 7h du matin jusqu'à 2h30 le lendemain... "



Le candidat espère pouvoir faire de sa nouvelle passion un métier. En attendant de voir, ou pas, un projet se concrétiser, Charles et sa compagne ont ouvert une chaîne YouTube sur laquelle ils proposent des vidéos décalées de cours de cuisine.