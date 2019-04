Charles Leclerc : Le chouchou de la F1 en couple, premier podium avec Ferrari

Charles Leclerc est le nouveau rival de Lewis Hamilton et Sebastian Vettel. Le Monégasque de 21 ans était le grand favori du Grand Prix de Bahreïn qui s'est déroulé le 31 mars 2019, après avoir décroché la pole position. Le pilote Ferrari est entré dans l'histoire en devenant le deuxième plus jeune poleman (derrière Vettel, 21 ans 2 mois et 11 jours, en 2008 au GP d'Italie). Tout ne s'est malheureusement pas passé comme prévu pour Charles Leclerc.

En tête de la course jusqu'à dix tours de l'arrivée, le pilote monégasque a été lâché par son moteur, permettant à Lewis Hamilton, puis à l'équipier finlandais de celui-ci, Valtteri Bottas, de le dépasser pour offrir à Mercedes un deuxième doublé en autant de courses cette saison. "Ça arrive, ça fait partie du sport. Malheureusement, ça n'était pas notre jour, a regretté Charles Leclerc. Je suis très déçu, comme toute l'équipe. C'est très dur à encaisser mais je dois remercier l'équipe car la voiture a été fantastique tout le week-end. Je suis sûr que nous reviendrons plus forts." "C'est très triste pour Charles... Il y a beaucoup de victoires qui viendront pour ce garçon-là. Il est promis à un avenir brillant", a de son côté prophétisé Lewis Hamilton.

Troisième Monégasque à accéder à la F1 après Louis Chiron et Olivier Beretta, Charles Leclerc connaît jusqu'ici un parcours "quasi parfait", pour reprendre les termes de Fred Vasseur, le patron de Sauber, l'équipe qui l'a vu débuter dans la catégorie reine en 2018.

Le jeune homme, né le 16 octobre 1997 à Monte-Carlo, a découvert le karting à l'âge de 4 ans sur le circuit du père de Jules Bianchi, le meilleur ami de son propre père, un jour où il ne voulait pas aller à l'école. Il a commencé la compétition en 2005. Passé à la monoplace en 2014, il a remporté le titre en GP3 en 2016 avant d'être sacré champion de Formule 2 en 2017, surmontant une série de drames dans sa vie personnelle. Charles a en effet perdu en 2015 son ami Jules, pilote de F1 gravement blessé au GP du Japon l'année précédente, puis en 2017 son père, ex-pilote de Formule 3. "Je leur dois tout et je leur dédie chaque course et chaque victoire", a-t-il coutume de dire.

Pas un coeur à prendre

Véritable fierté d'Albert et Charlène de Monaco, Charles Leclerc est un jeune homme qui s'attire de nombreuses convoitises. Le pilote est en couple depuis plusieurs années avec une ravissante jeune femme. La belle Italienne se fait surnommer "gg_giadagianni" sur Instagram, où elle publie régulièrement des photos de couple. La première remonte à juin 2015. Elle a donc été témoin de l'ascension fulgurante de Charles Leclerc ces dernières années.