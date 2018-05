Charles (Les Anges 10) : Son enfance entre bagarre, vol et drogue

Charles revient également sur les moments les plus sombres de son enfance : "J'ai fais des bêtises, j'ai suivi le mouvement. Avec mes potes, on a fait des 'trucs du quartier'. On a fait des bagarres de quartier, on a volé des voitures, on a cambriolé. Pour me débrouiller, j'ai vendu de la drogue. J'ai fait quelques gardes à vue mais je n'ai jamais eu de problèmes avec la justice. Soit j'ai été malin, soit j'ai eu de la chance. J'ai su m'arrêter au bon moment."

Aujourd'hui, l'ex-petit ami de Barbara se dit pas très "fier" mais "ce sont des choses que tout le monde fait chez nous". "Tu es presque mis à l'écart si tu ne le fais pas", déclarait-il avant de parler de son déclic pour changer de vie. "Je l'ai eu quand je me suis rendu compte que je ne faisais rien de ma vie. Je voyais ma mère qui galérait au travail. Et j'étais là, je sortais, je fumais du bédo tout le temps. Ma mère a pété les plombs et m'a viré de la maison deux fois. Je me suis dit c'est bon, il faut que je me bouge le c*l", a-t-il ajouté.

Charles conclut ensuite sur son avenir face à Sam Zirah. Grâce à l'émission Les Anges 10, il a décroché un contrat dans une agence de mannequins aux États-Unis. S'il décide, en revanche, de rester en France, il compte prendre des cours pour devenir acteur.