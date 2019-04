Charline et Vivien (Mariés au premier regard): Belle gaffe après la nuit de noce

Charline a rapidement changé d'avis sur Vivien, dans Mariés au premier regard 3. La fonctionnaire de 29 ans n'a pas tout été de suite attirée par le candidat, un promoteur immobilier de 28 ans avec lequel elle est compatible à 78%. Mais, après qu'il lui a fait une belle déclaration lors de la soirée qui a suivi leur mariage, la jeune femme l'a vu sous un autre jour.

Grosse bourde pour Vivien

À l'issue de leur nuit de noces durant laquelle ils ont beaucoup discuté, les tourtereaux ont pris un bon petit déjeuner. Et là, c'est le drame : Vivien se trompe de prénom et l'appelle Charlène. "C'est Charline mais... s'il te plaît. Tu vas commencer à me vexer. C'est un motif de divorce. Fait attention à ce que tu dis", a-t-elle dit avec le sourire. Mais, mal à l'aise, son mari s'excuse. Une réaction qui l'a déçue car la jeune femme attendait qu'il la recadre. Elle a donc remis en question ses capacités à prendre les rênes dans un couple.

Elle s'est alors mis en tête de le tester davantage durant leur voyage de noces. "Le voyage de noces, c'est peut-être l'occasion de se découvrir physiquement. C'est une chose dont j'ai envie. Charline est une fille très attirante", a confié Maxime. Les amoureux sont allés voir deux enfants qui dansaient une valse, un moment fort en émotions pour Charline. C'était ensuite au tour des candidats de s'essayer à cette danse, une initiative qui a beaucoup plu à la belle blonde. Vivien a su la diriger ou la rassurer avec cette simple activité. Ils sont ensuite partis à la découverte de la ville.

"Je me suis rendu compte que nos quotidiens se ressemblaient assez, qu'on aimait bien faire le même genre de choses. Il a des valeurs simples, je me dis : 'C'est fou, les compatibilités qu'on a.' J'en découvre tous les jours. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a autant de points communs avec moi. Je me suis rendu compte qu'il était très protecteur", a confié Charline.

Lors de leur dernier dîner avant de partir, Vivien questionne sa femme sur leur avenir. Il ne lui a pas caché qu'il appréhendait sa venue chez lui. "J'appréhende que tu ne te sentes pas à l'aise chez moi", a-t-il admis. "Je doute de ma capacité à pouvoir vivre au quotidien avec quelqu'un ?", a-t-il ensuite expliqué en interview.

Charline amoureuse

Charline a tenté de le rassurer tant bien que mal en lui expliquant qu'elle vivait un véritable conte de fées. De retour en France, la jeune femme se rend compte de ses sentiments : "Je dois vous avouer qu'il me manque déjà terriblement. (...) Aujourd'hui, je pense que je peux le dire, je suis amoureuse de Vivien. Je suis en train de tomber raide dingue de lui. Je suis même émue en faisant cette vidéo, parce que je ne pensais pas rencontrer une personne comme lui. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse." Vivien ne pouvant s'éloigner de Toulouse pour des raisons professionnelles, sa belle a quitté Carcassonne pour le rejoindre.

Si Charline était zen, ce n'était pas vraiment le cas de son mari. En arrivant, la belle blonde a réalisé qu'il était plutôt désordonné, alors qu'elle-même est maniaque. Elle s'est aussi étonnée qu'il dorme sur un matelas à même le sol et que sa salle de bain soit si petite. Après leur première nuit, Charline a fait visiter son appartement à Vivien. Il s'est donc rendu compte que tout était nickel chez elle, voire trop. Il a alors pris soin de ranger son appartement avant que sa belle ne revienne...

Des projets (trop ?) rapides

Les amoureux sont ensuite allés chez les parents de Vivien. Très vite, ces derniers sont conquis par la joie de vivre de Charline et constatent qu'elle a de belles valeurs. Mais les choses se corsent quand le jeune homme leur explique que son épouse va poser son préavis pour qu'ils habitent ensemble. Cette précipitation rendent son papa et sa maman très sceptiques. "Je pense qu'il ne faut pas se précipiter", admet son père en interview. Tant bien que mal, les mariés ont donc dû justifier leur choix.

Malgré la réaction des parents de Vivien, Charline et son époux sont rapidement allés visiter des appartements. La jeune femme lui dit que prendre un nid douillet dans un quartier résidentiel serait peut-être judicieux pour l'avenir, car il y a des écoles pour les enfants. Cette déclaration a fait peur à Vivien qui lui a rapidement fait savoir qu'un bébé n'était pas d'actualité à ce stade !