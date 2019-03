Mariés au premier regard 3 : Mariage pour Charline et Vivien

La semaine passée, les téléspectateurs de M6 ont fait la connaissance de Charline, une fonctionnaire de 29 ans, et de Vivien, un promoteur immobilier de 28 ans. Compatibles à 78%, les deux candidats de Mariés au premier regard 3 partagent les mêmes valeurs familiales, aiment le sport et préfèrent les soirées cocooning aux sorties.

Si leurs parents n'étaient pas réellement favorables à cette expérience, ils ont accepté de les soutenir et de venir au mariage. Un poids en moins pour les deux candidats. Le jour J, les proches de Charline et Vivien s'entendent à merveille. Et la maman de la jeune femme est sous le charme du beau brun. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant pour sa fille.

"Je ne dirais pas que je suis déçue mais disons que je n'ai pas eu le coup de foudre. (...) Il n'est pas hyper grand. Ça me gêne un peu, pour moi c'était un critère important. (...) Ce n'est pas une personne sur laquelle je me serais retournée dans la rue. Il ne me plaît pas du tout", explique celle qui espérait un homme grand et qui porte la culotte, comme son papa, après sa rencontre avec Vivien à la mairie de Grans (commune des Bouches-du-Rhône).

Elle est donc un peu gênée quand le jeune homme lui dit qu'elle est très belle. Charline met tout de même ses doutes de côté et accepte de se marier avec Vivien. "J'ai décidé de croire en la science. Pourquoi ne pas y croire ? Je me suis dis que si jamais j'ai 78% de compatibilité avec lui, c'est qu'au niveau caractère, ça doit vraiment matcher", admet-elle.

S'en est suivie la séance photos, une épreuve pour Charline : "J'étais tellement perturbée que je ne savais plus où j'en étais. Ça a été trop dur pour moi parce qu'on devait faire des poses très serrées. On devait se regarder dans les yeux pendant. Je suis gênée par la différence qu'il y a entre nous deux. Dans ses yeux, je vois que je lui plais et je n'arrive pas à lui rendre l'appareil."