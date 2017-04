Charline Vanhoenacker bientôt dans ONPC... pour remplacer Vanessa Burggraf ?

Les rumeurs circulant sur la saison prochaine d'On n'est pas couché (France 2) sont nombreuses. La dernière a été lancée par le roi du scoop Maxime Guény dans Touche pas à mon poste (C8), mercredi 12 avril 2017.

Selon le chroniqueur de 29 ans, l'humoriste belge Charline Vanhoenacker aurait été approchée pour rejoindre l'équipe de Laurent Ruquier : "L'année dernière, Laurent Ruquier lui a demandé de remplacer Léa Salamé. Charline a refusé en disant que la télévision n'était pas faite pour elle. Mais depuis, elle a fait L'Émission politique et a montré qu'elle pouvait être une personnalité forte de la chaîne (...). Il ne serait pas impossible que Laurent Ruquier lui fasse une nouvelle proposition pour remplacer Vanessa Burggraf."

Intrigués, Jean-Luc Lemoine et Isabelle Morini-Bosc ont supposé que la jeune femme pourrait plutôt être choisie pour faire un billet d'humeur. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle est loin d'avoir emballé les chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Gilles Verdez a notamment lancé que Charline Vanhoenacker était loin d'être compétente dans L'Émission politique (dans laquelle elle propose un billet d'humour) et que l'animatrice de Si tu écoutes j'annule tout (France Inter) ne l'avait jamais fait rire à la radio. "Ce n'est pas notre came. Honnêtement, elle manque de métier, on l'a vue à la télé, faut quand même qu'elle fasse deux-trois ans, voire quatre-cinq ans avant d'avoir suffisamment d'expérience", a quant à lui lancé Cyril Hanouna. Reste à savoir si cette rumeur sera confirmée.

Ce n'est pas la première fois qu'on annonce que Vanessa Burggraf est sur le départ. Il y a quelques semaines, Closer indiquait que la célèbre productrice Catherine Barma désirait la remplacer par Apolline de Malherbe (36 ans et journaliste sur BFMTV). Pour sa part, Thierry Ardisson a affirmé samedi dernier dans Salut les Terriens que Sonia Mabrouk (39 ans) était fortement pressentie pour succéder à l'ancienne journaliste de France 24 !

Invitée dans Quotidien (TMC) le 28 mars dernier, Vanessa Burggraf s'était exprimée pour la première fois sur le sujet. Elle avait révélé que la productrice Catherine Barma et l'animateur Laurent Ruquier lui avaient "renouvelé [leur] confiance", ajoutant néanmoins que "ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas forcément demain."

Du côté des audiences, Touche pas à mon poste a rassemblé 1,4 million de téléspectateurs hier soir, soit 5,8% de part de marché sur les 4 ans et plus.