ONPC - Vanessa Burggraf remplacée par Sonia Mabrouk ? Thierry Ardisson balance

Depuis la rentrée 2016, la journaliste Vanessa Burggraf (45 ans) fait partie du duo de polémistes d'On n'est pas couché (France 2). Cependant, à en croire des rumeurs persistantes, tout le monde ne serait pas emballé par ses prestations face aux invités...

Dans ce contexte, samedi 8 avril, Thierry Ardisson a affirmé à l'une de ses invités dans Salut les Terriens (C8), la journaliste Sonia Mabrouk (39 ans), qu'elle était fortement pressentie pour succéder à Vanessa Burggraf ! "Le succès est au rendez-vous, tout le monde vous adore et on pense à vous pour... [Le générique de ONPC retentit, NDLR], vous le savez ? Si Vanessa Burggraf s'en va bien sûr, mais ils pensent à vous là-bas !", a effectivement lancé l'homme en noir.

Et la présentatrice du Débat des Grandes Voix sur RTL et d'On va plus loin (Public Sénat) de réagir : "Je ne savais pas. Je ne suis pas trop dans la culture du clash, de la confrontation, c'est pas ma marque... On ne me l'a pas proposé... C'est pas le cas encore !"

Ce n'est pas la première fois qu'un nom de remplaçante est évoqué dans la presse. Il y a quelques semaines, Closer indiquait que la célèbre productrice Catherine Barma désirait voir débarquer Apolline de Malherbe (36 ans et journaliste sur BFMTV) face à Laurent Ruquier.

