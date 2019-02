Charlize Theron, brune et dos nu aux Oscars : Simplement sculpturale

Difficile de trouver un autre adjectif que "sculptural" en admirant Charlize Theron sur le tapis rouge de la 91e cérémonie des Oscars. La star sud-africaine avait choisi une création de la maison Dior, elle qui est le visage du parfum emblématique J'adore. À son cou, un collier Bulgari étincelant. Sa tenue était parfaite, mais c'est autre chose qui a surtout retenu l'attention : la couleur de ses cheveux.

On pouvait penser que la signature blonde de Charlize Theron faisait partie de son ADN mais l'ancien mannequin devenu actrice oscarisée aime surprendre. Avec ce court carré châtain, elle était comme toujours sublime. La maman de Jackson (7 ans) et August (4 ans) a peut-être effectué cette transformation pour les besoins du long métrage qu'elle prépare, The Old Guard. Il s'agit de l'adaptation d'un comic qui raconte l'aventure d'Andromache de Scythie et de sa bande de guerriers immortels.

Lors de la soirée des Oscars, Charlize Theron est venue remettre le prix du meilleur acteur dans un second rôle à Mahershala Ali pour sa performance dans Green Book, qui a également été sacré meilleur film. Pour assurer sa fonction de présentatrice de prix, l'actrice oscarisée pour Monster a pu compter sur la présence de James Bond, Daniel Craig.