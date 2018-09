Charlize Theron : La star s'éclate à la plage avec ses adorables enfants

Après une première moitié d'année plutôt chargée, Charlize Theron s'est accordé quelques vacances. Et c'est entourée des trois êtres qu'elle aime le plus au monde qu'elle a profité de ces jours de quiétude et de farniente. Par ces trois êtres, nous entendons sa mère Gerda, dont elle est extrêmement proche, et ses deux enfants, Jackson (6 ans) et August (2 ans).

La star hollywoodienne, qui a fêté le 7 août dernier ses 43 ans, a pris la direction des Bahamas, juste après son anniversaire. Le 14 août, elle était photographiée dans le superbe Atlantis Bahamas Resort sur Paradise Island, un complexe géant célèbre pour son parc aquatique (et le fameux Mayan Temple, un toboggan ayant pour décor un temple maya dont le tube passe dans une piscine où nagent des requins) et son casino.

C'est donc au milieu des touristes venus du monde entier que Charlize Theron, presque incognito, a profité de ses vacances, offrant à ses enfants un véritable paradis dédié à l'amusement. Le 18 août, le quatuor se retrouvait à barboter dans la Lazy River, une rivière sauvage construite par la main de l'homme dans laquelle bon nombre de familles s'éclatent à l'aide d'une bouée. La petite tribu a également profité des eaux tropicales et transparentes des Bahamas, avant de rentrer sur Los Angeles où Charlize va avoir un peu de pain sur la planche. L'actrice est en effet attendue dans une version animée de La Famille Addams et doit tourner dans Fair and Balanced, un film au casting alléchant puisque Margot Robbie, Nicole Kidman et John Lithgow accompagneront l'actrice d'origine sud-africaine.