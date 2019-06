Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam mariés : La robe blanche dévoilée

Samedi 1er juin 2019, Charlotte Casiraghi a épousé Dimitri Rassam. La jeune femme de 32 ans et le producteur de cinéma de 37 ans se sont mariés au palais princier.

Hier dans l'après-midi, sur sa page Facebook officielle, le palais princier a confirmé l'union de la fille du regretté Stefano Casiraghi et de la princesse Caroline de Hanovre au fils du mythique Jean-Pierre Rassam et de l'actrice Carole Bouquet en publiant une première photo du couple. Ce dimanche 2 juin, une nouvelle photo montre Dimitri Rassam et Charlotte Casiraghi à la villa La Vigie. On y découvre les tenues du soir des amoureux.

Dimitri Rassam porte une veste de smoking blanc sur un pantalon noir. La mariée porte une robe bustier divine blanche drapée sur le devant. Le couple pose face à la mer à La Vigie où le dîner et la fête se sont déroulés. La mariée porte un beau collier de diamants et une coiffure très glamour, très star de cinéma, un collier appartenant à sa grand-mère, la mythique Grace Kelly. Charlotte Casiraghi plonge son regard dans celui de Dimitri Rassam dans ce très beau portrait officiel de leur mariage. Plus tôt dans la journée, elle portait une robe courte Saint Laurent et était coiffée par son complice John Nollet.

Les jeunes mariés ont réuni 500 proches et amis pour leur mariage. Pour leur union civile au palais, Charlotte Casiraghi avait choisi ses amies Juliette Maillot et Vanina Mandelli pour être ses témoins. Dimitri Rassam était soutenu par Guillaume Houz et Antoine Nussembaum. Nice Matin précise que la cérémonie a été célébrée par "Laurent Anselmi, directeur des Services Judiciaires de la Principauté et officier d'état civil de la famille princière, avant qu'un déjeuner ne soit servi dans les jardins du Palais".