Charlotte de Cambridge : Kate Middleton révèle le surnom de sa petite princesse

Connaissez-vous la petite soeur d'"Archie", "Lottie" ? C'est en effet le surnom que le prince William et Kate Middleton utilisent pour leur fille la princesse Charlotte de Cambridge, comme la maman l'a elle-même divulgué très spontanément cette semaine, au cours de leur déplacement à Belfast.

Un mois après la révélation du surnom improbable du prince George, on peut accorder plus de crédit à cette information-là, puisqu'elle émane de la bouche de la duchesse de Cambridge elle-même. En effet, l'aîné des trois enfants du duc et de la duchesse de Cambridge, que ses parents appellent déjà "Tips" ou "PG Tips" et qui se fait appeler "PG" à l'école, avait affirmé avec aplomb à une promeneuse croisée dans le Berkshire qu'il se nommait Archie, sans qu'on puisse vraiment déterminer s'il fallait le prendre au pied de la lettre ou si c'était un jeu. Mais concernant sa petite soeur, il n'y a guère d'hésitation possible, "Lottie" étant le diminutif évident de "Charlotte".

Kate Middleton l'a justement utilisé devant une jeune maman qui a eu l'opportunité d'aborder le couple princier lors de sa venue au stade de Windsor Park à Belfast, mercredi 27 février 2019. La duchesse de Cambridge a tout d'abord découvert que le petit garçon de 2 ans de l'intéressée, une certaine Laura-Ann, s'appelait George, comme son propre fils : "C'est un prénom super et tu es très chic avec ton noeud papillon", lui a-t-elle d'ailleurs malicieusement dit. "Ensuite, a relaté Laura-Ann, elle a demandé quel âge avait mon fils Bertie, j'ai répondu "4 ans" et elle a dit "oh il a le même âge que Lottie" - elle l'appelle Lottie ! J'aurais aimé qu'il y ait plus de vidéos car je ne me rappelle plus ce qu'elle a dit ni ce que moi j'ai dit. C'est mon idole, je l'adore."

Une idole qui a fait sensation, ce jour-là, en jouant au football avec son mari et les enfants présents sur la pelouse de Windsor Park, dans le cadre de cette rencontre des Cambridge avec la Fédération irlandaise. Des efforts dont ils se sont ensuite remis... en buvant une bonne bière, que la duchesse Catherine s'est hasardée à tirer elle-même pour son époux ! Quant à Louis de Cambridge, le petit dernier du couple, les paris sont ouverts concernant son surnom...