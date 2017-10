Charlotte de Turckheim : Son ex Jean-Christophe Cambadélis "a été une bombe"

De retour sur scène avec le spectacle Une journée chez ma mère, qu'elle jouera La Nouvelle Eve à Paris dès le 10 novembre, Charlotte de Turckheim en a fait la promo dans l'émission radio Ceci dit, animée par Philippe Vandel, sur Europe 1. La comédienne est une nouvelle fois revenue sur son ancienne histoire de coeur avec un politicien...

Ce n'est plus un secret : Charlotte de Turckheim a eu une relation amoureuse de jeunesse avec l'ancien Premier secrétaire du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis. Interrogée sur le sujet, elle s'est montrée flatteuse sur l'homme politique... "J'étais très amoureuse de lui, j'ai adoré cet homme-là. C'était plus qu'une bombasse, c'était l'un des plus beaux mecs que j'ai jamais vus de ma vie. C'était une bombe. mais ça se voit encore je trouve. Il a un peu vieilli, un peu grossi, mais on voit quand même que ça a été un très très bel homme. Ce n'est pas que ça a été un très bel homme, ça a été une bombe", a-t-elle lâché.

Toutefois, la belle histoire de coeur a pris fin... brutalement. "Il allait à une réunion trotskiste je ne sais plus où. Il était très trotskiste à l'époque. Et au dernier moment, il s'est dit que ce n'était pas possible d'emmener une fille qui s'appelait Anne-Charlotte de Turckheim", a-t-elle relaté.

Aujourd'hui, la populaire comédienne est mariée à Zaman Hachemi.

Thomas Montet