Charlotte Gaccio enceinte : La fille de Michèle Bernier affiche son baby bump

C'est une bien bonne nouvelle que la famille de Michèle Bernier a appris il y a peu. En effet, à 60 ans, l'humoriste française va devenir grand-mère pour la toute première fois grâce à sa fille aînée Charlotte Gaccio, fruit de ses amours avec son ex-compagnon Bruno Gaccio que l'on connait notamment pour avoir collaboré dans l'émission de Canal+, Les Guignols de l'info.

La jeune femme de 29 ans avait dévoilé la nouvelle sur les réseaux sociaux. "Une jolie nouvelle à vous annoncer... ou plutôt deux !", écrivait-elle dans la légende de son photomontage annonçant sa grossesse.

Désormais, c'est non pas l'échographie de ses deux bébés que la future mère a partagé sur Instagram, mais bel et bien son beau baby bump. En effet, celle qu'on pourra notamment voir dans la seconde saison de la série à succès Sam sur TF1 a pris la pose face à l'objectif d'un photographe professionnel afin de dévoiler à ses fans l'avancée de cette grossesse plus qu'attendue.