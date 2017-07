Charlotte Namura et Jean-Luc mariés: Christophe Beaugrand et son chéri à la fête

Vendredi 7 juillet dernier, après quatre années de vie commune, Charlotte Namura (30 ans) et Jean-Luc Guizonne (ancien élève de la Star Academy 5) se sont mariés à la mairie du 19e arrondissement de Paris. La cérémonie romantique et familiale passée, c'est ce mercredi 12 juillet que le couple a invité tous ses amis à célébrer comme il se doit l'événement en région parisienne !

Afin de marquer le coup, c'est au Château du Vivier à Fontenay-Trésigny (77) que les jeunes mariés ont sabré le champagne. Parmi les invités qui ont dû affronter une météo capricieuse au milieu des magnifiques ruines du domaine, nous avons pu apercevoir Christophe Beaugrand et son compagnon Ghislain, la sublime Leila Ben Khalifa (gagnante de Secret Story 8) mais aussi le jeune humoriste qui monte Kevin Razy. Sur Instagram, tout ce petit monde n'a pas manqué de prendre la pose dans un cadre verdoyant assez unique.

Pour rappel, c'est le 24 juin 2016 que Jean-Luc Guizonne avait marqué les spectateurs de TF1 en demandant sa chérie en mariage en plein direct lors de l'émission animée par Arthur, 5 à 7. Submergée par l'émotion, la jeune femme (qui a célébré son enterrement de vie de jeune fille il y a deux semaines) avait fondu en larmes avant d'accepter la demande de son conjoint. "Tu m'as apporté tout ce que mon coeur désirait, tout ce qu'un homme peut désirer de la femme de sa vie bébé, alors je me suis dit que c'était une bonne idée de te demander ta main... je suis désolé pour le stress occasionné ! Mon amour, est-ce que tu acceptes de prolonger ce rêve dans lequel on est tous les deux et de devenir ma femme ?", avait-il alors déclaré sous les applaudissements du public.

Une très belle romance...