Charlotte Namura harcelée et victime d'attaques racistes : Elle porte plainte !

Charlotte Namura ne veut plus se laisser faire.

Victime d'attaques absolument odieuses par rapport à son couple sur ses réseaux sociaux, la chroniqueuse télé et épouse de Jean-Luc Guizonne (Star Academy 5) a décidé de dénoncer son cyber-agresseur à la police. Ce 18 février 2019, elle a publié une photo de sa plainte déposée à Gagny sur son compte Twitter. "Plainte déposée. Merci pour vos signalements, soutiens, mots doux. Je ne laisserai plus rien passer", peut-on lire sur son visuel. Et Charlotte Namura d'ajouter : "Le cyber-harcèlement doit cesser et être sévèrement puni. Je ne laisserai plus rien passer. Merci aux autorités extrêmement à l'écoute. On le retrouvera et la justice fera son travail."

En colère, la belle journaliste et chroniqueuse de Téléfoot (TF1) a également regretté publiquement qu'Instagram ne vienne pas à sa rescousse lorsqu'elle est harcelée de la sorte. "Instagram n'a jamais jugé bon de sanctionner cette personne, n'a réagi à aucun signalement, cette personne possède encore un compte. Depuis quinze jours, il profère des injures à caractère sexuel et racistes extrêmement graves. Il est temps que ça change. VRAIMENT", a-t-elle asséné.

La veille, Charlotte Namura avait riposté aux commentaires haineux qu'elle recevait en publiant une photo d'elle et de son mari en train de prendre la pose côte à côte le jour de leur mariage. "Répondre par de l'amour à la haine. Là est l'essentiel", avait-elle ajouté en légende.

L'été dernier, Charlotte Namura avait déjà porté plainte pour cyber-harcèlement. Son combat continue.