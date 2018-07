Charlotte Namura, un "moment pas simple" : Son cri d'amour à son mari Jean-Luc

Charlotte Namura vit un vrai conte de fées avec Jean-Luc Guizonne, ancien élève de la Star Academy 5, depuis 2014. Fous amoureux, les deux tourtereaux se sont mariés le 7 juillet 2017. Un an après la cérémonie, le couple est toujours aussi uni.

Samedi 14 juillet 2018, Charlotte Namura a fait une belle déclaration d'amour à son mari en publiant une adorable photo sur son compte Instagram : "Merci d'être là en ce moment. Merci d'être mon épaule et celui qui me rassure dans mes angoisses." La jolie brune qui officie dans Le Mag de la Coupe du monde (TF1) peut compter sur lui dans les bons comme dans les mauvais moments. "On ne vit pas des trucs simples toi et moi mon ange, mais notre pudeur nous oblige à garder le sourire et la tête haute. Mais toi et moi on sait. On s'aide. Et on s'aime. Love U hubby", a-t-elle ajouté. Fait-elle allusion, s'agissant de ces "trucs pas simples", à ses récentes mésaventures sur la Toile, où elle a été victime de cyber-harcèlement, ou à d'autres sujets de préoccupation ? Elle et lui savent...

Avec ses si jolis mots adressés à son mari, "le meilleur", Charlotte Namura a ému les internautes. "Superbe déclaration et surtout bravo pour oser dire vos hauts et vos bas pour montrer que, à la fin, c'est toujours l'amour qui gagne", pouvait-on lire dans les commentaires.