Charlotte Valandrey (Demain nous appartient) : Son appel à l'aide à TF1...

Charlotte Valandrey a dû lutter pour revenir sur le devant de l'affiche.

La comédienne de 49 ans qui a appris sa séropositivité à 17 ans et qui a dû subir une greffe du coeur en 2003 est en effet redevenue une comédienne en vogue grâce au succès de la série Demain nous appartient sur TF1... L'ex-star des Cordier, juge et flic (1991-2000) qui avait un peu disparu des écrans l'avoue, elle n'a pas hésité à frapper aux portes pour obtenir le rôle de Laurence Moiret.

Interrogée par nos confrères de Télé Loisirs, la maman de Tara (17 ans) a confié : "Pendant trois ans, j'ai appelé la directrice de la fiction de TF1 pour lui dire : 'Je suis en train de me reconstruire, j'élève seule ma fille ; sans travail je n'y arriverai pas !' Si je n'avais pas agi ainsi, j'ignore si on aurait pensé à m'appeler pour le rôle."

Dans la foulée, la comédienne qui vient de publier son sixième livre intitulé Chaque jour, j'écoute battre mon coeur (Cherche-Midi) a évoqué sa philosophie de vie liée à sa santé : "La vie est belle mais aussi cruelle. Je remercie mon coeur de battre. Et mon foie de supporter tous les médicaments que je prends ! Dans mon livre, je donne des conseils pour se sentir bien, en faisant part de mon parcours. À 17 ans, le médecin qui m'a annoncé ma séropositivité me donnait six mois à vivre. Plus tard, j'ai subi une greffe du coeur. J'ai appris à vivre dans le présent, à chasser les idées parasites, à être une optimiste vraie."

Une interview à retrouver en intégralité dans Télé Loisirs, actuellement en kiosques.

Demain nous appartient, c'est tous les jours à 19h20 sur TF1 !