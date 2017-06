Cheick Tioté meurt brutalement à 30 ans : il allait être papa pour la 1re fois

Le monde du ballon rond est en émoi, les hommages se multiplient pour saluer le jeune Cheick Tioté parti beaucoup trop tôt. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations en 2015 avec la Côte d'Ivoire, transféré en Chine en février dernier après avoir porté pendant sept ans le maillot de Newcastle United, Cheick Tioté est décédé brutalement lundi 5 juin à 30 ans, après un malaise survenu alors qu'il s'entraînait avec son club de Beijing Enterprises (D2 chinoise). Victime d'une crise cardiaque, le jeune milieu de terrain n'a pu être réanimé. "C'est avec une profonde tristesse que je vous confirme que Cheick Tioté est décédé aujourd'hui, après s'être effondré à l'entraînement. Nous ne pouvons pas en dire plus pour le moment et demandons que la vie privée de sa famille soit respectée en ce moment difficile. On vous demande de prier", a officiellement annoncé Emanuele Palladino, l'agent de Cheick Tioté.

De son côté, Rafael Benitez, le manager de Newcastle, a rendu hommage sur le site du club anglais à son ancien joueur, rappelant qu'il avait grandi dans une extrême pauvreté et avait possédé sa première paire de chaussures à l'âge de 15 ans. "Depuis le temps que je le connais, je n'ai eu qu'à me réjouir de son professionnalisme, il a toujours été investi et, surtout, c'était un chouette gars", a-t-il confié.