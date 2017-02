Cheryl Cole confirme enfin sa grossesse... après avoir accouché ?

Cheryl Cole fait d'une pierre deux coups avec la première confirmation officielle de sa grossesse. Depuis l'automne dernier, l'ancienne star du groupe Girls Aloud fait tout pour éviter le sujet, mais son petit ventre rebondi parle pour elle. À quelques semaines de son accouchement, ne pouvant plus guère nier l'évidence, la chérie de l'ancien One Direction Liam Payne a finalement confirmé qu'elle attendait un heureux événement en dévoilant son imposant baby bump en couverture du Daily Mirror.

Si elle n'a pas donné de détails sur son futur bébé, dont on ignore toujours le sexe, la chanteuse de 33 ans a profité de l'occasion pour faire la promotion de sa fondation associée à The Prince's Trust qui vient de conclure un partenariat avec la marque L'Oréal Paris. Longue de trois ans, leur collaboration baptisée All Worth It vise à venir en aide et à rebooster la confiance en soi de 10 000 jeunes du Royaume-Uni. "De plus en plus de jeunes doutent d'eux-mêmes et il est temps de régler ce problème. J'espère que ce partenariat aidera les jeunes à se sentir acceptés et aimés pour ce qu'ils sont et que cela leur permettra de trouver le soutien dont ils ont besoin pour profiter au mieux de la vie", a déclaré la célèbre L'Oréal Girl.

Si le magazine sort en kiosques seulement cette semaine, les photos ont été capturées au mois de janvier dernier, date à laquelle la styliste du shooting avait publié des photos des coulisses sur les réseaux sociaux. De quoi laisser planer le doute quant à la date de l'accouchement de la star, qui, selon certains internautes, aurait même déjà eu lieu.

Voilà plus d'un mois que Cheryl Cole a disparu des réseaux sociaux et les twittos y voient la preuve irréfutable de la naissance de son bébé. La confirmation de sa grossesse en couverture d'un tabloïd, après des mois passés à réfuter la rumeur, est d'autant plus inattendue qu'elle lui permet surtout de brouiller les pistes et d'entretenir le doute sur le sujet.