Chimène Badi donne des détails sur son amoureux...

Chimène Badi est une femme amoureuse et, si elle ne s'en cache pas, elle garde pour elle sa vie privée, ne distillant les informations qu'au compte-gouttes. Si on ne connaît donc ni le visage ni l'identité de son compagnon, la chanteuse a toutefois donné quelques détails à Nous deux.

En couple depuis cinq ans avec un homme dont elle partage la vie dans le Sud de la France, Chimène Badi en a dit un peu plus au magazine sur sa relation. "Nous nous sommes trouvés... Nous sommes tous les deux indépendants, ni l'un ni l'autre ne supporte d'être étouffé dans une relation. (...) Je suis assez meneuse, je dirige pas mal de choses à la maison, mais je sais que je peux aussi compter sur lui. Je remonte souvent à Paris pour le travail. Du coup, on ne se lasse jamais l'un de l'autre et on a plaisir à se retrouver", a-t-elle confié.

Et l'interprète des tubes Entre nous, Le Jour d'après ou encore Retomber amoureux d'ajouter sur l'homme de sa vie : "Il est professeur dans un institut privé ; j'aurais détesté qu'il soit dans le même métier que moi. Un chanteur, jamais de la vie !" Avec son chéri, Chimène Badi est épanouie et bien dans ses baskets. La chanteuse a récemment révélé avoir fait le choix de ne pas devenir mère et c'est une décision acceptée pour son amoureux. Elle se garde toutefois sous le coude la possibilité d'adopter si elle change d'avis.

Pour entretenir la flamme à deux, Chimène Badi a ses petites astuces... "Des surprises, parce que ça je pense que c'est important. De l'improvisation, je n'aime pas les habitudes et je n'aime pas faire tout pareil. De la musique. Je dirais des bougies aussi. Et une petite bouteille de champagne, il ne faut pas l'oublier sur la liste", a-t-elle confié au micro de Purepeople.com.

Thomas Montet

L'intégralité de l'interview de Chimène Badi est à retrouver dans les pages du magazine Nous deux, dans les kiosques le 28 mai 2019.