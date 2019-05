Chimène Badi dévoile ses petites astuces pour épicer sa vie de couple

Chimène Badi est de retour dans les bacs. La chanteuse de 36 ans a sorti un disque éponyme quatre ans après Au-delà des maux, et après avoir participé au projet Méditerranéennes. En promotion de son album, porté par le titre Là-haut présenté lors de sa participation à Destination Eurovision, elle a accepté de répondre au format La Liste de Purepeople.com.

Questionnée sur ce qu'elle met sur sa liste comme astuces pour épicer sa vie de couple, Chimène Badi a répondu du tac au tac. "Des surprises, parce que ça je pense que c'est important. De l'improvisation, je n'aime pas les habitudes et je n'aime pas faire tout pareil. De la musique. Je dirais des bougies aussi. Et une petite bouteille de champagne, il ne faut pas l'oublier sur la liste", nous a-t-elle confié.

"Je suis avec mon chéri depuis cinq ans. On est d'accord pour ne pas avoir d'enfant. Je le dis sans complexes aujourd'hui : je n'ai aucun désir de maternité. Je me sens incapable d'élever un bambin dans la société actuelle. Je pense que je serais tellement inquiète que je l'empêcherais de vivre, que je l'étoufferais. Alors à ceux qui me disent que je pourrais le regretter plus tard, je réponds que j'adopterai", déclarait-elle à Gala en mars dernier. Toutefois, l'interprète du tube Entre nous se garde bien d'en dire plus sur l'homme qui partage sa vie...

Chimène Badi a aussi évoqué sa dernière liste et a ainsi révélé ne pas avoir mis les pieds dans un supermarché depuis "3 ou 4 mois" ! "Là, c'est une honte. (...) Je suis jamais chez moi et, quand je suis chez moi [elle habite le Sud de la France, NDLR] je ne mange jamais chez moi ! Du coup, je vais chez mes parents, chez mon frère, chez ma soeur ou chez des potes, parce que j'aime pas cuisiner. Je n'ai pas fait de courses depuis 3 mois. Ceci dit, c'est merveilleux, je le souhaite à toutes les femmes qui en ont plein les bottes parce que je comprends, vraiment les courses c'est insupportable à faire", a-t-elle ajouté.

