Chloe Ayling, en larmes au tribunal, revit le cauchemar de son enlèvement

"J'avais du scotch sur ma bouche et des menottes aux poignets et à mes chevilles", ajoute Chloe, qui a depuis participé à l'émission de télé-réalité Celebrity Big Brother, au Royaume-Uni. "Je ne portais que mon body. On m'avait retiré tous mes vêtements."

Dans son témoignage, Chloe réaffirme que Lukasz Herba, le cerveau de l'opération, lui avait dit qu'il travaillait pour un groupe criminel baptisé Black Death qui devait la vendre en tant qu'esclave sexuelle, avec une première enchère placée à 300 euros. Dans une précédente audition, la jeune femme avait évoqué une somme bien plus importante pour ces enchères (75 000 euros), ce qu'elle confirme finalement. Cette vente, lui a raconté Lukasz Herba, s'adresse à des "gens du Moyen-Orient" et se tient sur le dark web. Son kidnappeur lui a aussi proposé de la libérer en échange d'une rançon de 340 000 euros. Chloe Ayling a raconté avoir été tellement terrifiée par le récit de son agresseur sur les agissements de Black Death qu'elle avait fini par croire, lors de ces six jours de captivité, qu'il était le seul à pouvoir la sortir vivante de ce cauchemar.

Lors du procès de Lukasz Herba en 2018, l'accusation a estimé qu'il avait prétendu appartenir à Black Death dans le but d'obtenir la "sympathie de la jeune femme". Herba avait affirmé au juge qu'il était amoureux de Chloe Ayling et voulait lui rendre service en s'inspirant du film By Any Means (2017), dans lequel une starlette organise son propre enlèvement dans l'espoir de lancer sa carrière.