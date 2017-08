Chloe Hayling, droguée et enlevée : Elle a rencontré son ravisseur à Paris

Le drame vécu par Chloe Ayling, enlevée et retenue en otage en Italie par une organisation criminelle, choque le Royaume-Uni et les médias du monde entier. La jeune femme l'a raconté en détails au Mail on Sunday. Elle y révèle avoir fait la connaissance de son kidnappeur à Paris...

L'homme en question s'appelle Lukasz Pawel Herba, a 30 ans, est né en Pologne et réside en Grande-Bretagne. Il s'est présenté à Chloe Ayling et son agent, Phil Green, sous une fausse identité, celle d'un photographe de mode nommé Andre Lazio.

Lukasz Herba (Andre Lazio) et Chloe Ayling se sont rencontrés pour la première fois à Paris, en avril. Le faux photographe avait booké sa victime pour une séance photo, un job pour lequel Chloe avait été rémunérée 600 livres (près de 660 euros) à l'avance.

Le shooting devait avoir lieu le 21 avril mais a été annulé, à cause d'une attaque terroriste perpétrée la veille sur les Champs-Élysées. Le 20 avril, Karim Cheurfi, armée d'un fusil d'assaut AK-47, a ouvert le feu sur des agents des forces de l'ordre, tuant le capitaine Xavier Jugelé, 37 ans, et blessant deux autres fonctionnaires de police, ainsi qu'une touriste allemande.

Lukasz Herba paye alors la course de taxi de sa victime, de son hôtel à un aéroport.