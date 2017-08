Un mannequin drogué et kidnappé : Ses ravisseurs voulaient la vendre

C'est à des enquêteurs italiens et à la chaîne télévisée Rai que Chloe Ayling a raconté sa terrible expérience. Comme elle l'indiqué dans ses publications Facebook et Instagram, la jeune femme a quitté Londres par l'aéroport de Gatwick le 10 juillet dernier pour poser ses valises, après quelques heures de vol, à Milan. Chloe pensait participer à une séance photo, un job pour lequel elle avait été rémunérée 600 livres (un peu plus de 660 euros).

À son arrivée sur le lieu du shooting, deux hommes lui auraient sauté dessus, l'auraient droguée, enfermée dans une valise et emmenée dans une maison du village de Lemie, près de Turin. Elle y a été détenue et menottée par Lukasz Herba, un Polonais de 30 ans, en relation avec un groupe baptisé Black Death. Chloe a précisé aux enquêteurs que Lukasz et elle dormaient dans le même lit, mais qu'"il ne [l']avait pas agressée sexuellement et n'avait réclamé aucune faveur sexuelle".

Selon la police, les ravisseurs auraient tenté de faire de Chloe Ayling un esclave sexuel et de la vendre sur le dark web, pour la somme de 270 000 livres (près de 300 000 euros). Face aux envies de fuite de sa victime, Lukasz Herba aurait tenté de la rassurer à plusieurs reprises, lui avouant qu'elle serait bientôt libérée et qu'"ils" – en référence à un groupe de personnes jusque-là inconnu –, la tueraient si elle parvenait à s'évader.

Durant ses six jours de captivité, Chloe Aylin avait développé une relation de confiance avec Lukasz Herba. Ils ont été aperçus en public à plusieurs reprises, sans que Chloe ne cherche à s'enfuir ou à alerter les autorités. La jeune femme a finalement trouvé grâce aux yeux des malfaiteurs, en leur apprenant qu'elle était maman d'un petit garçon de 2 ans.

Rentrée en Angleterre, Chloe Aylin a, pour son plus grand bonheur, pu retrouver sa famille.