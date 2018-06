Chloe Ayling droguée et enlevée : Son ravisseur condamné à 16 ans de prison

Août 2017, un crime sordide fait trembler la Toile. La victime s'appelle Chloe Ayling. Le mannequin a été drogué, enlevé et séquestré pendant six jours. Près d'un an après le drame, la justice a tranché : l'auteur des faits, Lucasz Herba, a été condamné à 16 ans de prison.

La sentence est tombée ce lundi 11 juin, à Milan. Lucasz Herba a été condamné à 16 ans et 9 mois de prison pour enlèvement, tentative d'extorsion (correspondant à la demande de rançon à la famille de Chloe) et usage de faux. Le criminel de 30 ans, décrit comme un "narcissique et un fantasiste (...) obsédé par [Chloe] Ayling" par les procureurs du procès, avait rencontré sa victime à Paris et l'avait attirée à Milan pour une supposée séance photo. À son arrivée en Italie, Chloe Ayling a été enlevée par deux hommes, droguée à la kétamine, placée dans le coffre d'une voiture et emmenée dans une ferme près de Turin.

Au cours du procès, Lucasz Herba a confié qu'il était tombé amoureux de Chloe et souhaitait déclencher un scandale pour aider sa carrière de modèle. L'homme s'est inspiré d'un film, By Any Means, sorti en 2017. Il met en scène l'enlèvement d'une célébrité, retenue en otage par son ravisseur, et une enquête au cours de laquelle la police s'interroge sur les véritables intentions de la victime, obtenir justice ou les gros titres des médias.

Malgré ce drame, Chloe Ayling reste une passionnée de voyage et de photographie. La jolie blonde continue de régaler ses followers sur les réseaux sociaux avec les photos de ses shootings.