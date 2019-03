Chloé Jouannet : La fille d'Alexandra Lamy au grand air avec son papa

Thomas Jouannet est sans aucun doute plus disponible que son ex-compagne ces derniers temps, Alexandra Lamy étant très occupée par la promotion d'un nouveau film. L'actrice de 47 ans est l'affiche de la comédie Chamboultout, en salles le 3 avril prochain, avec José Garcia. L'ex-épouse de Jean Dujardin y incarne le personnage de Béatrice, une femme qui publie un livre sur l'accident de son mari (José Garcia) qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut s'empêcher de dire tout ce qu'il pense : c'est devenu un homme imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi drôle et séduisant. Mais ce livre, véritable hymne-à-la-vie, va déclencher un joyeux pugilat car même si Béatrice a changé les noms, chacun de ses proches cherche à retrouver son personnage.