Alexandra Lamy et Michaël Youn : alcool, vol de voiture... leur folle soirée

Passer des semaines ensemble sur un tournage, ça rapproche. Et ça peut surtout rendre complètement fou. Alexandra Lamy, Michaël Youn et José Garcia ont en fait l'expérience lors du tournage du film Chamboultou. Comme des collégiens en voyage scolaire, les trois acteurs étaient tout simplement insupportables. Éric Lavaine, le réalisateur du film, et la comédienne Anne Marivin ont décidé de révéler les fourberies du trio, sur le plateau de C à vous (France 5), mardi 26 mars 2019.

Alors, comment était Alexandra Lamy lors du tournage ? "Je dirais alcoolisée", lance Anne Marivin. "Pour C à vous, je ne sais pas ce qu'ils ont prévu, mais il faut prévoir des cubis de rouge. Une soirée où ils ont fait un défi...", raconte le réalisateur. "Ça s'est terminé surtout sur ma porte à 4h du matin en train de faire la voiture bélier avec leur tête. Ils ont détruit une partie du troisième étage", enchaîne la comédienne. Mais surtout, Michaël Youn aurait "volé une voiture", commence Éric Lavaine. Il est coupé par Anne Marvin : "Enfin, je ne sais pas s'il faut le raconter..."

"Tout cela est rigoureusement vrai", assure Michaël Youn. "Non, on a fait un tour, on était dans le coffre et après, on a fini avec un extincteur que tu as vidé dans ma chambre, que j'ai dû nettoyer", précise Alexandra Lamy. Une mauvaise blague qui n'est pas sans rappeler le pétage de plombs d'Adil Rami dans l'hôtel des Bleus pendant la Coupe du monde.

Si Alexandra Lamy et Michaël Youn étaient déchaînés, José Garcia n'était pas en reste. "José restait un peu en retrait sur les tournages pour pouvoir travailler son rôle. Une journée à Saint-Jean-de-Luz où en fait c'était une journée pacharan – c'est un alcool de prune basque –, je pense qu'il a bu la moitié de la production annuelle en une journée", poursuit Anne Marivin. Un tournage décidément inoubliable.