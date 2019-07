Chloé Mortaud séparée de Romain Thievin : sa nouvelle vie avec son fils Matis

Voilà une bien triste nouvelle.

Après de longues années d'amour avec le pilote automobile Romain Thievin (avec qui elle avait élu domicile à Las Vegas aux États-Unis), Chloé Mortaud (Miss France 2009) vient d'officialiser leur rupture dans les pages du magazine Gala. Les parents du jeune Matis (6 ans) sont même séparés depuis un an maintenant...

"C'est assez commun, et je fais tout pour que mon fils soit un petit garçon heureux, qu'il voie sa maman travailler et réussir. Je veux être un exemple pour lui", a commenté la jolie brune de 29 ans qui est déjà à la tête de sa propre marque de cosmétiques, Mademoiselle Provence, et qui a pour ambition de se lancer dans le consulting en image auprès d'entreprises. Ainsi, c'est quand son ex-compagnon a la garde du jeune Matis que Chloé Mortaud parcourt le monde pour développer ses affaires.

Séparée depuis l'année dernière, Chloé Mortaud commence également à songer à l'avenir et à la possibilité d'agrandir sa petite tribu. "J'aimerais beaucoup reconstruire une famille, mais je ne me précipite pas. Je voudrais quelqu'un m'accompagne, mais je ne veux pas revivre une séparation. J'avais 24 ans quand Matis est né et je vais avoir 30 ans. Alors j'en profite pour vivre ce que je n'ai pas vécu en tant que jeune maman", a-t-elle affirmé. Et de lâcher à propos de son ex-compagnon : "Nous avons réussi à nous arranger intelligemment. Je suis consciente qu'il faut que ça se passe bien avec lui, rien que pour le bonheur de notre fils."

En attendant de retrouver l'amour, Chloé Mortaud continue de parcourir le monde et de faire la navette entre Paris et Las Vegas. Dans quelques semaines, elle se rendra notamment en Guadeloupe afin d'assister à l'élection de la Miss régionale 2019, prétendante au titre de Miss France 2020.