Chrissy Teigen et John Legend : Le prénom de leur second bébé révélé et expliqué

De son côté, l'interprète de l'album Darkness and Light a révélé la signification du prénom de leur fils. Aperçu sur le tapis rouge des Billboard Awards à Las Vegas, John Stephens (de son vrai nom) a expliqué au micro de E! que tout était lié au monde de la musique.

"On a appelé notre fille Luna Simone Stephens [en hommage à la pianiste Nina Simone, ndlr] et je pense que chaque prénom que l'on donnera à nos enfants sera lié à l'histoire de la musique. Pour Miles il s'agit évidemment du même prénom que l'incroyable [compositeur] Miles Davis et Chrissy aimait vraiment beaucoup le prénom Theodore, donc on a choisi les deux. Lorsqu'il est né et qu'on a commencé à passer un peu de temps avec lui, on a s'est dit qu'il ressemblait à un Miles. On est tellement heureux de l'accueillir dans notre famille", a fièrement glissé le jeune papa.

Une intervention qui a été observée de la maison par Chrissy Teigen. Réputé pour son humour vif, le mannequin s'est même moqué de la présence de son mari aux Billboard Awards alors que le couple vient d'avoir son deuxième enfant. "Tu viens juste d'avoir un enfant John, va t'occuper de lui ! Dégoûtant", a-t-elle plaisanté.