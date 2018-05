Chrissy Teigen et John Legend sont parents pour la deuxième fois

La famille s'agrandit pour Chrissy Teigen et John Legend. Deux ans après la naissance de leur fille Luna, le mannequin et le chanteur ont accueilli leur second enfant, un petit garçon en parfaite santé qui vient de pointer le bout de son nez.

Somebody's herrrrrrre! — christine teigen (@chrissyteigen) 17 mai 2018

Si les jeunes parents n'ont pas encore révélé le prénom du bébé, il ne fait aucun doute que celui-ci devrait être prochainement communiqué. Loquaces, Chrissy Teigen et John Legend ont toujours partagé les détails de leur vie privée avec les fans, comme le jour où le top avait révélé qu'ils rencontraient des difficultés pour concevoir un enfant. Ainsi, c'est en ayant eu recours à la fécondation in vitro que le couple a pu concrétiser par deux fois son rêve d'enfant. Chrissy Teigen et John Legend avaient annoncé cette seconde grossesse en novembre dernier sur les réseaux sociaux, publiant pour l'occasion une vidéo trop craquante de Luna. Désormais, c'est à quatre qu'ils arpenteront les routes du monde !

