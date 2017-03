Chrissy Teigen et John Legend : Leur adorable Luna prononce ses premiers mots

Chrissy Teigen et John Legend se sont offert quelques séjours sous le soleil de Marrakech. Cette semaine, le couple est parti en vacances accompagné de sa petite Luna. À bientôt 1 an, l'adorable bébé commence tout juste à parler et ses heureux parents se réjouissent de lui apprendre toujours plus de nouveaux mots.

Après avoir découvert les animaux de la ferme la semaine passée, cette fois-ci, la petite a fait connaissance avec les chats de la ville. Lors d'un déjeuner en famille, la belle Chrissy Teigen s'est amusée à faire deviner le nom de l'animal qui passait non loin d'eux à Luna.

"Qu'est-ce que ? Un chat, un chat !", s'est-elle enthousiasmée dans une vidéo publiée sur sa page Snapchat, incitant sa fille a répéter après elle. La petite n'a pas tardé à faire la fierté de l'animatrice de l'émission Lip Sync Battle, lâchant un "chat" alors qu'elle était sagement assise à sa table haute.

La bombe de 31 ans et l'interprète de All of Me, mariés depuis trois ans, ont largement documenté leurs vacances au Maroc sur les réseaux sociaux.

Chrissy a publié une photo d'elle avec Luna dans les bras tandis qu'elles étaient en train de se promener parmi les vendeurs d'épices d'un souk marocain. La meilleure amie de Kim Kardashian a aussi ajouté un cliché avec son mari, capturé lors de ce qui semblait être une soirée romantique en amoureux.

De son côté, le chanteur de 38 ans a aussi publié un cliché avec sa fille avant de poster une photo de Luna en train de s'amuser avec des livres. "Petites lectures de vacances", a-t-il écrit en légende du cliché publié sur sa page Instagram.

Si elle commence tout juste à parler, en revanche, Luna a encore un petit peu de temps devant avant de commencer à apprendre à lire !