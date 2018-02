Chrissy Teigen hilare : Kris Jenner a détruit son mobilier en plein Superbowl

Une petite pirouette contre de jolis dégâts. Dimanche 4 février 2018, Chrissy Teigen s'est emparée de son compte Snapchat pour diffuser une courte vidéo de son amie Kris Jenner. Sur celle-ci, la momager du clan Kardashian tient l'une de ses mains sous un grand sac à glaçons après une chute survenue quelques secondes plus tôt

Invitée au domicile du top de 32 ans (enceinte de son deuxième enfant avec John Legend) pour une soirée spéciale Superbowl, Kris Jenner s'est loupée en passant au salon, frappant violemment contre une table basse en bois dont il manque désormais un bout. "Si une table basse légèrement utilisée intéresse quelqu'un, Kris Jenner est tombée dessus. Elle est personnalisée, pardon ! (...) C'est tellement tranchant, mon Dieu", a confié Chrissy Teigen. S'amusant de sa maladresse, la femme d'affaires de 62 ans a assuré que la table était "de grande valeur" avec son bout manquant et qu'il fallait "faire des propositions" pour la racheter à Chrissy Teigen et John Legend.

Bientôt neuf fois grand-mère

C'est la première fois que Kris Jenner est aperçue depuis que sa fille benjamine Kylie (20 ans) a donné naissance à son premier enfant, une petite fille dont le prénom n'a pas encore été dévoilée et qui a pointé le bout de son nez le 1er février. Dans une vidéo de onze minutes publiée dimanche, la petite soeur de Kim K dévoile des images prises au cours de sa grossesse, ses moments d'intimité avec son compagnon Travis Scott et même son arrivée à la maternité pour l'accouchement. C'est la huitième fois que Kris Jenner est grand-mère, elle qui aura bientôt un neuvième petit-enfant grâce à Khloé (actuellement enceinte de sept mois). Il y a également Mason (8 ans), Penelope (5 ans), Reign (3 ans), les enfants de Kourtney, puis North (4 ans), Saint (2 ans) et Chicago (trois semaines), les enfants de Kim, sans oublier Dream (14 mois), la fille de Rob.