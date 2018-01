Chrissy Teigen et John Legend : Le sexe de leur deuxième enfant révélé...

Chrissy Teigen et John Legend connaîtront dans quelques semaines un nouveau bonheur : l'arrivée d'un deuxième enfant moins de deux ans après la naissance de leur fille aînée, l'adorable petite Luna. Alors que l'heureux couple a fait sensation sur le tapis rouge des Grammy Awards le 28 janvier - Chrissy Teigen étincelante en robe Yanina Couture et John Legend très chic en smoking Burberry - une grande annonce a suivi la cérémonie musicale qui s'est déroulée au Madison Square Garden de New York. Le sexe du bébé tant attendu a été révélé.

Hyperactive sur Instagram, Chrissy Teigen a choisi de partager l'information avec ses 15,9 millions d'abonnés. Publiant une photo prise sur le tapis rouge des Grammy Awards, le mannequin américain de 32 ans a ainsi révélé qu'elle attendait un petit garçon. "Maman et son bébé garçon", a-t-elle tout simplement commenté en légende.