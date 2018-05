Christian Estrosi et Laura Tenoudji complices pour une sortie en mer à Nice

C'est un événement sportif inhabituel qui se prépare activement à Nice depuis quelques jours. Pour la première fois, la Nice UltiMed réunira au coeur de la Méditerranée l'élite des skippers sur les plus grands bateaux à voile au monde (des maxi trimarans de plus de 30 mètres) lors d'une course au large unique, dont le coup d'envoi sera donné mercredi 2 mai 2018 à 13h02 par le maire Christian Estrosi. Selon le site officiel de la Nice UltiMed, l'arrivée est prévue le samedi 5 mai et l'événement se clôturera par une parade nautique dès le lendemain à 14h.

Au total, quatre marins hors-normes s'aligneront sur la ligne de départ de cette course inédite : il y aura ainsi Thomas Coville (Sodebo Ultim', 2ème homme le plus rapide sur le Tour du Monde en solitaire), Francis Joyon (IDEC Sport, détenteur du trophée Jules Verne), Armel Le Cléac'h (Banque Populaire IX, vainqueur du Vendée Globe) et Yves Le Blévec (Actual Ultim, 3ème de la Transat anglaise).

Lundi 30 avril 2018, Christian Estrosi était accompagné de son épouse la chroniqueuse et journaliste Laura Tenoudji pour monter à bord des bateaux et saluer les navigateurs. Tout sourire et parés de leurs lunettes de soleil, les parents de la petite Bianca (8 mois) n'ont pas boudé leur plaisir, ravis de prendre le large pour un moment complice. "Armel Le Cleac'h, Thomas Coville, Francis Joyon, Yves Le Blevec... Ils apportent une dimension supérieure à l'exploit sportif, une part de rêve car le défi, que ces marins relèvent à chaque fois sur des grandes régates avec ces bateaux d'exception, est hors norme. C'est une grande fierté d'accueillir pour la première fois à Nice ces skippers d'exception qui par leur incroyable palmarès ont bâti ces dernières années la légende de la course au large, mais d'accueillir également ces formidables voiliers. Ces bateaux ont battu tous les records et ont relevé tous les défis sur toutes les mers de la planète. Les voir dans le Port de Nice, au coeur de notre Baie des Anges et le long de notre littoral sera une grande émotion. On pensait que la Méditerranée n'était pas adaptée à ces géants des mers. Nous allons prouver le contraire avec Nice UltiMed et avec un concept innovant qui permettra au plus grand nombre de vivre ce superbe défi. La présence de ces magnifiques bateaux et de ces grands marins est la plus belle promotion que l'on puisse faire de Nice et de la Méditerranée", a fièrement déclaré l'homme politique.