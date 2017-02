Christian Estrosi et Laura Tenoudji : Les jeunes mariés profitent du carnaval

En novembre dernier, Christian Estrosi a épousé la chroniqueuse de France 2 Laura Tenoudji. Si le couple est resté très discret, il était de sortie ce week-end pour une soirée de folie.

L'ancien maire de Nice et actuel président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et son épouse ont assisté, samedi 11 février, au premier corso du Carnaval de Nice 2017 (qui se déroule du 11 au 25 février). Pour la première grande parade de l'événement, le roi de l'énergie a tenté de réchauffer l'atmosphère. Seize chars piqués chacun de 3 000 tiges de fleurs, ainsi que des dizaines d'artistes de rue et de danseurs ont mis le feu à la ville.

L'homme politique et sa compagne ne s'étaient pas affichés officiellement ensemble depuis leur mariage. Ils ont profité de cette ambiance festive aux côtés de Liu Ye, célèbre acteur chinois et ambassadeur du Tourisme de la Côte d'Azur en Chine, sa femme Anaïs et leur fille Nina. L'occasion pour Christian Estrosi de proposer à Liu Ye de devenir Citoyen d'honneur de la Ville de Nice et le remercier de sa contribution à la promotion de la région.

Grande roue, confettis, sublimes chars... Tout a été fait pour que les participants passent un bon moment, et ce en dépit du fantôme des attentats de Nice. Afin de rassurer la population avant le début des festivités, le préfet Georges-François Leclerc, accompagné des élus de la ville et des responsables des forces de l'ordre, a inspecté le dispositif de sécurité. "J'ai obtenu du gouvernement des renforts très importants", a-t-il souligné.

Dans les airs, un petit avion assure une ronde permanente, parfois rejoint par un hélicoptère. D'autres moyens tenus secrets ont été mis en oeuvre, à la fois dans la zone fermée du carnaval et aux alentours.