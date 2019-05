Christian Quesada, "amant dominateur" : le témoignage glaçant d'une ex-maîtresse

Après avoir connu le succès dans Les 12 Coups de midi (TF1), Christian Quesada tombé de son piédestal. Le 25 mars dernier, le célèbre champion a été interpellé, mis en examen, puis écroué pour "tentative de corruption de mineur" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques". C8 diffusait hier, jeudi 9 mai 2019, le documentaire Christian Quesada, du rêve au cauchemar dans lequel Jessica, ancienne maîtresse du candidat, fait des révélations fracassantes sur leur intimité.

Entre Jessica et Christian Quesada, tout est allé très vite. "Au repos, le mien est beaucoup plus grand que celui de certains autres... Mon cerveau bien sûr", aurait écrit le champion des 12 Coups de midi à celle qui deviendra sa maîtresse. La discussion a rapidement dérapé entre eux et le Maître de midi a fini par envoyer des photos de son sexe à la jeune femme avant de lui proposer de le rejoindre à Paris sur les tournages de l'émission de Jean-Luc Reichmann. Alors que Jessica lui indique qu'elle n'a pas d'argent pour se rendre dans la capitale, elle reçoit un "mandat cash" de Christian Quesada lui permettant d'acheter ses billets de train. Seule règle à respecter pour elle : ne pas mettre de chaussures à talons car le champion ne souhaite pas que la brunette soit plus grande que lui. "Il a un problème au niveau de son ego. Il ne veut pas être dominé, que ça soit mentalement, physiquement. Il ne veut pas qu'on soit au-dessus de lui", raconte Jessica.

Je me suis sentie salie

Une fois à l'hôtel, ils échangent un premier baiser et passent à l'acte. "Christian comme amant, c'est quelqu'un qui est très dominateur. C'est quelqu'un qui réclame qu'on lui dise des mots un peu crus, voire très crus", lance la jeune femme. Et de balancer les mots exigés par son amant au lit : "Dis-moi que t'es ma pute, dis-moi que t'es ma salope !" Plus encore, le champion a craché au visage de Jessica. "Je me suis sentie un peu salie, je trouvais ça dégradant", confie-t-elle.

Après cette nuit passée avec Christian Quesada, Jessica est rentrée chez elle. Et c'est là que la situation a pris une autre tournure. Alors qu'elle l'avait entendu menacer une jeune femme qui lui aurait fait une "crise de jalousie" de "foutre le feu" chez elle, Jessica s'est retrouvée prise au piège. À son tour menacée par le quinquagénaire, elle a pris peur. "Je regrette de ne pas avoir porté plainte", lance-t-elle aujourd'hui.

Depuis le scandale Quesada, de nouvelles informations ont été dévoilées. Le procureur de la République en charge de l'affaire avait assuré que l'accusé avait déjà été condamné à deux reprises par le passé, en 2001 pour exhibition sexuelle, puis en 2009 pour détention d'images pédopornographiques. Du côté des victimes, les témoignages se multiplient également et une jeune femme a récemment révélé avoir été agressée sexuellement par le candidat.

Rappelons que Christian Quesada reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.