Les 12 Coups de midi : Timothée fait plus fort que Christian Quesada !

Le plus grand des maîtres de midi Christian Quesada peut trembler, l'un des nouveaux participants des 12 Coups de midi (TF1) est en passe de lui voler la vedette !

Présent depuis le 24 mars dernier, Timothée, un jeune agriculteur de 24 ans originaire de l'Aveyron, a réussi à marquer l'histoire des 12 Coups de midi. Pour la première fois depuis le début du jeu télévisé animé par Jean-Luc Reichmann, le candidat est parvenu à réaliser cinq "Coups de maîtres" d'affilée, une manche qui consiste à répondre correctement à cinq questions. Sa cagnotte personnelle a donc grimpé jusqu'à 45 000 euros, une situation que le jeune homme a eu du mal à réaliser : "C'est assez surréaliste (...). Je suis comblé."

Pour rappel, Christian Quesada – éliminé le 14 janvier dernier après 193 participations et plus de 800 000 euros de gain – détenait le précédent record : quatre "Coups de maîtres" d'affilée. Espérons donc pour Timothée qu'il connaîtra le même parcours que le champion, voire un plus beau parcours encore !