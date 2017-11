Christian Quesada : Demande de selfies énorme, grosse tête... Il se confie

Avec 193 participations au compteur, Christian Quesada est devenu LE candidat incontournable des 12 Coups de midi (TF1). Forcément, il n'a cessé d'être sollicité à la suite de son élimination, le 14 janvier dernier. Une situation qui aurait pu lui monter à la tête. Pourtant, celui que Jean-Luc Reichmann surnommait "le professeur" a gardé les pieds sur terre comme il l'a confié au cours d'un Facebook Live pour TV Mag.

Accusé par une internaute d'avoir pris le melon, Christian Quesada – actuellement en pleine promotion de son autobiographie Le Maître de midi (aux éditions Les Arènes) – s'est défendu : "C'est peut-être l'impression que je donne. Mais il faut savoir que j'ai toujours été comme ça. Ça plaît ou ça ne plaît pas. Certaines personnes aiment bien ce côté décalé, mon assurance... Ça peut passer pour de la prétention, mais ce n'est pas mon passage dans les 12 Coups de midi qui m'a rendu comme ça."

Christian Quesada a également évoqué son rapport à la notoriété et il a fait une confidence... surprenante : "Le fait d'être reconnu change la vie. Même si mon départ date d'il y a neuf mois, je suis quotidiennement sollicité pour faire des selfies. Une journée calme, c'est une vingtaine. C'est déjà monté jusqu'à 400." Quoi qu'il arrive, il s'exécute "avec sourire et bonne humeur".

"Mais c'est vrai que c'est une notoriété à laquelle je n'étais pas spécialement préparé. Je ne pensais pas que ça allait prendre cette ampleur. C'est une notoriété que j'arrive à gérer parce que j'ai 53 ans. Mon âge, mon recul et mon vécu me permettent de ne pas retomber dans les excès. Maintenant je suis papa, j'ai des perspectives d'avenir pour mes enfants et beaucoup de projets", a-t-il conclu.