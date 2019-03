Christian Quesada écroué pour pédopornographie : il a été placé à l'isolement

Christian Quesada, écroué et mis en examen pour "corruption de mineur" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques", n'est pas un détenu comme les autres.

Selon nos confrères de RTL, le champion des Maîtres de midi de l'émission Les 12 Coups de midi (TF1) – il avait remporté plus de 800 000 euros de gains après 193 participations ! – a été "placé à l'isolement pour la durée de son incarcération". Cette décision aurait été motivée par deux raisons. La première, c'est que la raison de son incarcération pourrait lui valoir bien des ennuis avec d'autres détenus et, ensuite, parce qu'il est de notoriété publique que Christian Quesada est à la tête d'un joli pactole depuis son long passage sur TF1. Afin d'éviter toute tentative de racket, il a donc été décidé de le placer à l'isolement le temps nécessaire.

Pour rappel, comme l'a indiqué Le Parisien, le papa de deux jeunes garçons de 6 et 8 ans avait déjà été impliqué dans plusieurs affaires avec des mineurs. Il avait eu un "comportement déviant" à trois reprises, en 2001, 2003 et 2009 et avait été condamné avec sursis à deux reprises. "Il a un casier judiciaire et il a déjà eu affaire à la justice pour des faits de même nature", a indiqué le procureur de la République de Bourg-en-Bresse Christophe Rode auprès de nos confrères.

Son incarcération récente intervient après une perquisition menée à son domicile le 25 mars dernier durant laquelle des centaines de photos et de vidéos insoutenables ont été trouvées. Cette perquisition a été menée à la suite du signalement d'une jeune fille âgée de 17 ans au moment des faits. Un signalement réalisé en 2017. "Il lui demandait de se dévêtir, de lui envoyer des photos dénudées et lui a fait des propositions ouvertement sexuelles", a expliqué le procureur au site de la station RTL. Christian Quesada a reconnu les faits dès sa garde à vue.

Rappelons que Christian Quesada reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.