Christian Quesada en prison : "Des propositions sexuelles" à une mineure

C'est la descente aux enfers pour Christian Quesada (54 ans). Ce mercredi 27 mars 2019, RTL nous apprenait que le champion des 12 Coups de midi (TF1) avait été mis en examen et écroué pour "corruption de mineur", "détention et diffusion d'images pédopornographiques". Il a été placé en détention provisoire et a donc passé sa première nuit en prison.

Au lendemain de la révélation de cette affaire, RTL.fr nous apprend ce jeudi 28 mars que c'est la plainte d'une adolescente, âgée de 17 ans qui a permis aux enquêteurs de faire cette découverte. En mai 2017, Christian Quesada, papa de deux garçons de 6 et 8 ans, s'est fait passer pour une mineure. "Il lui demandait de se dévêtir, de lui envoyer des photos dénudées et lui a fait des propositions ouvertement sexuelles", a expliqué le procureur de la République de Bourg-en-Bresse Christophe Rode.

L'adolescente a refusé ses avances et a prévenu la police. Christian Quesada voyageant beaucoup à l'étranger, les gendarmes de Belley, dans l'Ain, ne l'ont interpellé que le 25 mars dernier. Ils l'ont ensuite placé en garde à vue et l'ont interrogé durant deux jours. L'ex-candidat de TF1 a reconnu en garde à vue les faits dont il est accusé. En parallèle, une perquisition a eu lieu à son domicile. Dans ses ordinateurs, des photos et vidéos compromettantes ont été retrouvés par milliers, "ainsi que des documents qu'il aurait également diffusés sur des réseaux".

L'ancien candidat de TF1 a donc été placé en détention provisoire par le juge des libertés. Pour rappel, une information judiciaire a été ouverte. Le juge d'instruction chargé de l'affaire doit expertiser les disques durs de ses ordinateurs et tenter de savoir si cette vedette des jeux télévisés fait partie d'un réseau de partage de fichiers sur internet.

Christian Quesada fait partie du Top 10 des Grands Maîtres de midi de l'émission télévisée animée par Jean-Luc Reichmann, Les 12 Coups de midi. Il a été éliminé en janvier 2017 après 193 participations et a remporté plus de 800 000 euros de gains grâce à ses victoires. Alors qu'il était à la recherche d'un emploi et touchait le RSA avant sa participation, sa vie a changé du jour au lendemain. Il a notamment sorti son autobiographie (dans laquelle il parle de son penchant pour l'alcool à un moment de sa vie ou de son ex-compagne) et a reçu de nombreuses propositions de travail. Prochainement, un film sur sa vie devait voir le jour.

Rappelons que Christian Quesada reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.